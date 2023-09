Czółenka możesz schować do szafy. W tych butach 50-latki chodzą teraz do biura

Hanna Lis uwielbia białe, klasyczne sneakersy, które często zestawia np. ze spodniami bootcut czy z sukienkami. Nam wpadła w oko jej stylizacja z jeansami – doskonała nie tylko do biura. Zamiast eleganckiej bluzki pojawia się tu biały T-shirt, zamiast żakietu – ramoneska, a kluczową rolę grają nie szpilki, a sneakersy. Co więcej, Lis postanowiła zastąpić tradycyjny, skórzany kuferek plecionym koszykiem do ręki. Efekt? Świeżo i młodzieńczo, bez względu na to, czy masz 35 lat, czy 55.