"Brzydkie spodnie" powracają. Jesienią zaleją ulice

Im brzydsze, tym droższe

Dom mody Balenciaga niedawno wypuścił do sprzedaży nietypowy model butów. Mianowicie trampki, które określić "zużytymi" to jakby nie powiedzieć nic. Projekt okazał się pewnego rodzaju testem dla klientów. Czy są w stanie kupić wszystko, co wspiera markowe logo? Okazuje się, że tak. Zniszczone trampki rozeszły się jak "świeże bułeczki" za bagatela 1850 dolarów. Te świeższe, nowsze i mniej zdewastowane, można było nabyć za znacznie niższą cenę.