50-latkom już znudziły się botki. Jesienią noszą buty w stylu Walewskiej

Boisz się, że twoje stylizacje będą za bardzo usportowione? To spójrz na Walewską, która nosi je w eleganckiej stylizacji idealnej do pracy lub na Wachowicz, która uzupełniła nimi kobiecy zestaw. Co ciekawe, buty sportowe są opcją nie tylko na końcówkę lata. W nadchodzących miesiącach będziemy traktować je jako alternatywę dla botków czy skórzanych mokasynów. Zobacz, które modele wybrać, by otworzyć przed sobą drzwi do modowych możliwości.