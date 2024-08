Czterodniowy tydzień nauki w szkołach? Oto co myślą Polacy

Nowa strategia edukacji w Polsce zakłada m.in. wprowadzenie czterodniowego tygodnia nauki. Co na ten temat myślą Polacy? - Jestem za tym, aby dzieci mogły realizować swoje pasje i mieć więcej czasu wolnego, by się móc zregenerować - stwierdziła jedna z rozmówczyń Wirtualnej Polski. Okazuje się, że nie wszyscy podzielają jej zdanie. - Myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł. Nie wiem, czy dzieci są w stanie przyswoić w cztery dni aż tyle wiedzy - oceniła kolejna.