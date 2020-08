WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czuj się komfortowo. Wybierz dobry strój na wycieczkę Końcówka lata i początek jesieni to czas, w którym wciąż możemy cieszyć się dobrą pogodą idealną do pieszych wędrówek. Niestety, temperatura rzadko nas wtedy rozpieszcza, dlatego warto pomyśleć o odpowiednim stroju. Piesze wędrówki powinny odbyć się bez dyskomfrtu (Adobe Stock) Niezależnie czy decydujesz się na krótki spacer czy długą podróż, warto zadbać o swój komfort. Zamiast syntetycznych tkanin o wiele lepiej sprawdzi się naturalna wełna o niezwykłych właściwościach. Runo merynosów szybko stało się symbolem niezawodności i wygody. Używanie go do szycia odzieży turystycznej to doskonałe wykorzystanie jej możliwości. Coś więcej niż wełna Merynosy są cenione na całym świecie ze względu na niezwykłe właściwości ich runa. Owce doskonale przystosowały się do życia na terenach o dużej amplitudzie temperatur, na przykład w Nowej Zelandii, gdzie mieści się wiele hodowli tych zwierząt. Średnica pojedynczego włókna włosia wynosi zaledwie 15-25 mikronów. Dla porównania średnica ludzkiego włosa wynosi średnio 75 mikronów. Taka drobna struktura pozwala na uzyskanie znacznie bardziej gęstego splotu i zapewnia o wiele lepsze właściwości termoizolacyjne, a przy tym jest niezwykle delikatna i komfortowa dla skóry. Po zetknięciu się z ciałem nie wpija się w nie, ale ugina pod naciskiem, a to z kolei sprawia, że jest przyjazna nawet dla dzieci i osób z wyjątkowo wrażliwą skórą. Adobe Stock Liczą się nie tylko buty, ale i cały strój (Adobe Stock) Merynosy doskonale przystosowały się nie tylko do zmiennych temperatur, ale również gwałtownie zmieniających się warunków atmosferycznych, porywistych wiatrów, silnych ulew i uciążliwych upałów. W efekcie runo jest w stanie ochronić je przed działaniem skrajnych temperatur. Powietrze docierające do głębszych warstw wełny stanowi dla nich bańkę termiczną, która pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Nie tylko bielizna W efekcie skarpety czy koszulka z wełny merynosów zapewniają zarówno świetną oddychalność, jak i poprawiają przewiewność – w lato zapewniają lepsze chłodzenie, jesienią i zimą zatrzymują ciepło wewnątrz. Dodatkowo tkanina zapewnia świetną oddychalność, która zapobiega powstawaniu przykrych zapachów po całym dniu noszenia. W zwartej strukturze włosia znajdują się pory, które zapewniają należytą cyrkulację powietrza, a jednocześnie pomagają magazynować wilgoć, która następnie odparowuje, dając pełen komfort noszenia. Należy jednak pamiętać, że wyjątkowa chłonność ma również swoją cenę. Skarpety i bielizna, którą ukrywasz pod ubraniem, pochłania zdecydowanie więcej wilgoci, ale za to zdecydowanie dłużej schnie, jeśli nie ma jej gdzie na bieżąco odprowadzać. Jednocześnie wełna merynosów ma właściwości bakteriostatyczne, czyli innymi słowy tworzy ona środowisko nieprzyjazne dla bakterii, dzięki czemu nie mogą się namnażać. Kwestia ceny Jednak doskonała jakość produktów wykonanych z wełny merino ma swoją cenę. Skarpety, czapki czy bielizna termoaktywna potrafią osiągnąć bardzo wysokie ceny, jednak bez wątpienia zasługują na każdą wydaną złotówkę. Bielizna z wełny merynosów o stuprocentowo naturalnym składzie może również przecierać się nieco łatwiej niż ta z domieszką tworzyw sztucznych. Przy zakupie trzeba więc zadać sobie pytanie, czy zależy ci na maksymalnej wytrzymałości, czy doskonałym komforcie.