Czują się winne, bo ocalały. Pytają: "Dlaczego nie jestem w piwnicy?"

Większość uchodźców, którzy trafili do Polski, to kobiety. Uciekały przed wojną, by chronić własne życie. Nierzadko w pośpiechu, chwytając to, co akurat miały pod ręką. Zabrały najpotrzebniejsze rzeczy dla siebie i dzieci. Zostawiały najcenniejsze – bliskich, znajomych, rodaków. W Polsce znalazły schronienie, lecz nie spokój. Mogłoby się wydawać, że mają szczęście, bo ocalały. Jednak ulga nie trwała długo. W jej miejsce przyszło ogromne poczucie winy.