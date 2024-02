Czujesz ten zapach w lesie? Czym prędzej bierz nogi za pas

Niektórzy radzą również, aby spotykając w lesie dzika, przyjąć tzw. postawę drzewa. Chodzi o to, aby stanąć na chwilę nieruchomo, a następnie bardzo powoli wycofywać się do tyłu. Nagła ucieczka może go niestety sprowokować, dlatego to ważne, aby nie wykonywać wówczas zbyt gwałtownych ruchów.