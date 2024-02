Pojawia się w polskich lasach. Uważaj, żeby przypadkiem nie dotknąć

Okazuje się, że zamieszczone przez leśników zdjęcie nie jest dekoracją filmową, ale czymś, na co każdy mógł się natknąć. "To nie włosy czy sierść, a grzybnia czyli fungus mycelium" - napisano pod fotografią.

Jak czytamy na stronie Lasów Państwowych, grzybnia to splot nitkowatych strzępek grzybów. Rozwija się zarówno w podłożu, jak i na powierzchni, osiągając nawet kilka hektarów. Powstają z niej organy przetrwalnikowe i owocniki, czyli grzyby kapeluszowe. Grzybnia służy też rozmnażaniu. Co ciekawe - jak podaje Karkonoski Park Narodowy - największa znana na świecie grzybnia waży aż 605 ton.

Grzybnia pełni więc bardzo ważne funkcje, dlatego nie należy jej niszczyć. W lesie warto zachować ostrożność, by nie zaszkodzić przyrodzie. "Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany" - czytamy w art. 163 Kodeksu wykroczeń.

