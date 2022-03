Czy Agnieszka Kotońska żałuje udziału w "Googlebox. Przed Telewizorem"? "Sytuacji nie da się cofnąć"

Spektakularna metamorfoza Agnieszki Kotońskiej

Pomimo faktu, że Kotońska prowadzi obecnie życie gwiazdy, to jak podkreśla, woda sodowa jej do głowy nie uderzyła. Co więcej, celebrytka ma do siebie dystans i niejednokrotnie nawiązuje do swojego wyglądu sprzed metamorfozy, jaką przed laty przeszła. Kobiecie udało się bowiem schudnąć aż 30 kg.