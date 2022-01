Agnieszka Kotońska pokazała ślubne zdjęcie. Jej męża trudno jest rozpoznać

Ważna uroczystość odbyła się 5 sierpnia 19955 roku. Po latach Kotońska odważyła się pokazać powyższą fotografię, która przeniosła nas w tamte czasy. Falbanki oraz ogromne bufiaste rękawy były prawdziwym krzykiem mody. We włosach Agnieszki możemy też dostrzec sporych rozmiarów ozdobę. Do tego długie rękawiczki, kolczyki i naszyjnik - wystrojona Kotońska uśmiecha się na zdjęciu do swojego wybranka, w którym bardzo trudno rozpoznać jej męża! Po imponującej czuprynie oraz modnym wówczas wąsie nie ma już dawno śladu.