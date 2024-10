Nie każda by się odważyła. Lansuje trend "no pants"

To był jeden z najgorętszych trendów minionych sezonów. Wszystko zaczęło się pod koniec 2022 roku od "no pants look" w wydaniu Kendall Jenner, która zamiast spodni włożyła do swetra zabudowane majtki (nazywane też mikroszortami).

Co więcej, jedna z popularniejszych stylizacji w duchu tego trendu bazowała na samej marynarce o wydłużonym kroju. Efekt? Seksowny w stylu klasycznego Saint Laurent. Wygląda na to, że jeszcze nie odchodzi w zapomnienie. Bo właśnie tak Karolina Pisarek została ubrana na sesję zdjęciową. Jej kulisami podzieliła się na InstaStories.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Marynarka zamiast sukienki

Śmiało mogłaby stanąć tak na ściance. Ale stanęła przed obiektywem i zachwyciła kuszącą elegancją. Karolina Pisarek włożyła czarną marynarkę o prostym, lekko oversizowym kroju, jednocześnie rezygnując z bluzki czy nawet biustonosza. Jednak w komplecie z górą nie wystąpił dół. Modelka zaprezentowała na sesji "no pants look", który idealnie pasuje do pewnych siebie femme fatale.

Karolina Pisarek na sesji zdjęciowej © Instagram.com, karolina_pisarek

Pisarek lansuje trend "no pants"

Karolina Pisarek zapozowała w marynarce, a oprócz niej miała na sobie cienkie, czarne rajstopy oraz klasyczne szpilki. W takiej odsłonie równie dobrze mogłaby przechadzać się po wybiegu Saint Laurent, czyli domu mody, który znany jest z tego, że lawiruje między stylem maskulinistycznym a sensualnym.

Karolina Pisarek lansuje głośny trend "no pants" © Instagram.com, karolina_pisarek

