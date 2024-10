Wskoczyła w taką "miniówkę". Najmodniejsza spódniczka na jesień?

Kto by pomyślał, że to właśnie Sylwia Grzeszczak zaserwuje nam perfekcyjną, jesienną inspirację stylizacyjną? Wokalistka wykorzystała najmodniejszy kolor sezonu i pochwaliła się lookiem, w którym główną rolę odegrała minispódniczka w kratę.

Sylwia Grzeszczak, jak na gwiazdę muzyki przystało, szaleje ze scenicznymi stylizacjami, które są zazwyczaj maksymalnie błyszczące i niejednokrotnie okraszone frędzlami. Przy okazji koncertowych looków może śmiało "odpiąć wrotki".

Sylwia Grzeszczak śledzi trendy

A jak ubiera się na co dzień? Trochę bardziej stonowanie, ale na pewno nie nudno. Co więcej, okazuje się, że autorka radiowych hitów nie jest obojętna na trendy. Dowodem może być zdjęcie, które wstawiła ostatnio na InstaStories. Grzeszczak zapozowała obok szybowca.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wygląda na to, że Sylwia Grzeszczak dobrze wie, iż czekoladowy brąz (obok burgundu) jest najmodniejszym kolorem na jesień 2024. To właśnie on zdominował ostatnią casualową stylizację wokalistki, która składała się z trzech elementów.

Sylwia Grzeszczak w modnej spódniczce na jesień

Pierwszym z nich była gładka, basicowa bluza – must have na chłodniejsze dni. Jej towarzyszką stała się minispódniczka w kratę, czyli najbardziej jesienny wzór, jaki możemy sobie wyobrazić. Grzeszczak z powodzeniem połączyła to, co zwyczajne, z tym, co ma przyciągać wzrok. Pokazała dwa elementy garderoby, na które będziemy chciały zapolować podczas jesiennego shoppingu.

Look uzupełniły czarne śniegowce z miękką wyściółką, czyli buty, które (w wersji krótszej) były prawdziwym hitem w zeszłym sezonie. Musicie przyznać, że robi się przytulnie już od samego patrzenia.

Sylwia Grzeszczak w modnej stylizacji na jesień © Instagram.com, sylwia_grzeszczak_official

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!