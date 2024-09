11 cech, które świadczą o geniuszu. Przy piątce się zastanów

"Geniuszem" w języku potocznym nazywamy osobę, która wykazuje się dużą wiedzą na wiele tematów, ale też przejawia się wysoką inteligencją emocjonalną. To jednak niejedyne oznaki geniuszu. Jeżeli zauważysz u siebie lub bliskiej osoby poniższe cechy, bardzo możliwe, że zaliczacie się do tego znamienitego grona.

Pierwszą istotną cechą jest niekonwencjonalne myślenie . Odnosisz wrażenie, że rozwiązujesz zadania w inny sposób niż wszyscy? Do problemów podchodzisz nieszablonowo, szukając rozwiązań w innych miejscach, niż wszyscy? Myślenie poza schematem to przejaw dużej inteligencji.

Kolejną cechą charakterystyczną dla geniuszy jest łatwe i szybkie przyswajanie wiedzy . Spotkałeś kogoś, kto raz przeczytał rozdział dotyczący nowego problemu matematycznego i od razu załapał, jak do niego podejść? To osoba o wysokim ilorazie inteligencji.

Nie mniej ważna u geniuszy jest refleksyjność . Geniusze dużo czasu spędzają we własnej głowie, analizując, zastanawiając się nad sensem ludzkiego istnienia.

Kolejna cecha może w pewien sposób łączyć się z refleksyjnością - geniusze lubią przebywać we własnym towarzystwie . Nie widzą problemu w samotności, a wręcz rozkoszują się czasem spędzanym sam na sam. Nie są jednak zupełnymi odludkami, a w towarzystwie potrafią zaskoczyć świetnym poczuciem humoru, a także dystansem do siebie .

Geniusze to perfekcjoniści - dążą do doskonałości w pracy, obowiązkach. Zgłębiając dokładnie zjawiska i skupiając się na rozwiązywaniu problemów, chcą osiągać więcej.

To akurat nie powinno dziwić - geniusze to osoby ciekawe świata, które nieustannie pragną się czegoś uczyć . Chcą wiedzieć dużo o wszystkim. Posiadają zainteresowania wieloma dziedzinami, nieustannie poszerzając swoje horyzonty.

Niezwykle istotna w przypadku geniusza, jest też jego inteligencja emocjonalna . To wrażliwcy, wyczuleni na potrzeby innych ludzi, rozumienia ich emocji.

