Czy kobieta w ciąży może chodzić na pogrzeb? Ksiądz zabrał głos

Przesądy o ciąży. Internauci reagują

Temat wywołał sporo emocji w komentarzach. "Byłam w ciąży, byłam na pogrzebie , pożegnałam się z tatą, złapałam go za rękę. Dziecko zdrowe, ma 3 latka. Nie wyobrażam sobie inaczej" - napisała jedna z użytkowniczek. "Cała ciążę odpowiedziałam moją mamę na cmentarzu. Jedyne co, to moja córka to cała babcia" - dodała żartobliwie druga.