Zmarli słyszą nasze rozmowy "do zabicia dzwonu"? Ksiądz wyjaśnia

Czy zmarli słyszą nasze rozmowy?

Ksiądz Piotr Jarosiewicz to jeden z tych duchownych, który chętnie wykorzystuje TikToka w swojej pracy. Bardzo często odpowiada w filmikach na pytania, które wierni zadają mu pod postami. Niedawno jedna z obserwatorek zapytała go, czy zmarli mogą słyszeć nasze rozmowy? Kobieta nie ukrywała, że słyszała nawet teorię o tym, że jest to możliwe do momentu, aż nie zabiją żałobne dzwony w kościele.