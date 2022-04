Czy można całować kota? Specjalista nie ma dobrych wieści

Czułości naszych milusińskich

Czy jednak powinniśmy obdarzać naszych milusińskich aż tak wylewnymi czułościami? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć profesor wirusologii, John Oxford i niestety, nie ma najlepszyj wieści. Brytyjczyk przestrzega bowiem przed capnocytonphagą canimorsus - groźną i szybko rozprzestrzeniającą się bakterią znajdująca się w ślinie nie tylko kotów, ale i psów. "Jest na tyle groźna, że może nawet doprowadzić do śmierci człowieka" - naukowiec tłumaczy dla "The Gurdian".