Czy można mrozić sałatkę jarzynową? Jeden szczegół ma znaczenie

Sałatka z dodatkiem majonezu, po zamrożeniu, straci swój smak i konsystencję. Nie będzie też dobrze wyglądać – jeśli chodzi o kwestie wizualne. Dlatego najlepszym sposobem, by przedłużyć jej świeżość, jest podzielenie sałatki na dwie porcje. Do jednej dodajemy majonez i podajemy na stół, drugą połowę chowamy do zamrażalnika. Po świętach wystarczy dodać odrobinę majonezu i cieszyć się wyśmienitym smakiem.