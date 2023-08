Czy można palić papierosy na balkonie? To pytanie zadaje sobie wiele osób, których sąsiedzi raczą je dymem tytoniowym. Czy jeżeli to nam przeszkadza, możemy upomnieć palacza, powołując się na odpowiednie paragrafy? Istnieją jakieś zasady? Co o tej sprawie sądzą Polacy i czy uważają, że takie zakazy miałyby w ogóle sens? Okazuje się, że zdania są dość mocno podzielone.