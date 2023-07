Czy można wziąć ślub i nie chcieć mieć dzieci? Ksiądz komentuje

Inna postanowiła dopytać, co w przypadku, gdy zarówno mąż, jak i żona nie chcą mieć dzieci. Podkreśliła, że takie małżeństwa istnieją i według niej jest to w porządku. "Dokładnie to jest właśnie sytuacja, kiedy można stwierdzić nieważność sakramentu. Sakrament nie jest czymś obowiązkowym" - napisał ks. Paweł Kowalski.