Czy można zarazić się koronawirusem przez odzież? Nowe informacje

Z każdym nowym dniem pojawia się więcej niepewności i pytań dotyczących tajemniczego wirusa z Chin. Chociaż wykonujemy coraz więcej badań i testów, to pozostaje wiele niewidomych.

Akash Patel brytyjski internista pracujący w prywatnej klinice MyHealthcareClinic, w rozmowie z "Daily Mirror" stwierdził, że na razie nie ma dowodów na to, że patogen może przeżyć na ubraniach.

Specjalista uczula jednak, że jeśli mamy styczność z ubraniami osoby zakażonej, szczególnie z bielizną, to powinniśmy dotykać jej tylko w rękawiczkach i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Informacje na temat koronawirusa pojawiają się lawinowo, dlatego tak trudno jest zweryfikować, co jest prawdą, a co nie. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała zestawienie kilku najczęściej zadawanych pytań i przygotowała krótkie odpowiedzi. Wszystkie dostępne są na stronie WHO, w zakładce Q&A.