Czy pod body zakłada się majtki? Rozwiązujemy 4 największe zagadki dot. noszenia body

Body to ciuch wygodny i uniwersalny. Posłuży jako bielizna (także taka na specjalne okazje) i ciuch, w którym możemy iść nie tylko na randkę, ale i do pracy. Wszystko jest kwestią tego, jaki model body wybierzesz. Oferta jest bowiem bardzo pokaźna. Do wyboru masz body koronkowe, na ramiączka, na długi rękaw. Odważne, wiele odsłaniające i bardziej subtelne i uniwersalne. Modelujące, które można włożyć pod sukienkę, by poprawić nieco swoje proporcje i takie, które posłuży jako top – element stylizacji. Jednak wraz z zakupem pierwszego body może w głowie zrodzić się kilka pytań i wątpliwości. Postaramy się odpowiedzieć na te najczęstsze.