Czy Polacy wierzą w recykling?

Na szczególną uwagę zasługują butelki z plastiku PET, będące tak naprawdę cennym surowcem. Dzięki odpowiedniej segregacji mogą trafić do recyklingu, do którego w pełni się nadają. Dlatego to bardzo ważne, by po opróżnieniu zostały zgniecione i wyrzucone do odpowiedniego, żółtego pojemnika n a plastik. Dzięki temu zamiast na wysypisko będą mogły trafić do sortowni, a następnie do zakładu recyklingu, by zostać poddane ponownemu przetworzeniu i wrócić do nas w nowej postaci.