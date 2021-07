Czy pranie może schnąć szybciej? Poznaj proste triki

Na czym polega? Wystarczy włożyć mokre ubrania do woreczka i wsadzić do zamrażalnika. W zależności od jego powierzchni i temperatury, jaka panuje w urządzeniu, musisz poczekać od kilkunastu minut do około godziny. Po tym czasie wyjmij ubranie. Powinno być zamarznięte, zimne, ale suche. Wtedy wystarczy je tylko wyprasować.