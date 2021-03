Czy te oskarżenia zniszczą księżną Meghan Markle? Zarzuty o mobbing wypłynęły tuż przed premierą wywiadu u Oprah

Czarny PR czy czarny charakter

Do prasy wyciekła treść maili, jaką wymieniać mieli między sobą sekretarz Harry'ego i Meghan do spraw komunikacji, wraz z sekretarzem księcia Karola.

- Bardzo martwi mnie to, że księżna była w stanie wypędzić dwóch asystentów w ubiegłym roku. Traktowanie X było całkowicie niedopuszczalne. Kolejne maile mówią wprost o'mobbingu w stosunku do jednego z pracowników. Księżna miała z premedytacją podważać pewność siebie kogoś z otoczenia. Rzekomo Meghan Markle lubiła mieć zawsze kogoś na celowniku.

Rozrzutność nie do przyjęcia

- To, co publikują rozdrażnione media, wzmaga wrażenie, że Meghan jest kapryśna i przyzwyczajona do luksusów. Nie zyskuje tym uznania w oczach tradycyjnych fanek monarchii. Żona Harry’ego korzysta na przykład z "nowatorskich" terapii z nieco spóźnionej epoki New Age. Na kurs numerologii wydaje ponad 2,5 tysiąca funtów, a na pobyt w spa z mężem 33 tysiące.