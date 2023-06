Czy torba damska musi mieć taki sam kolor jak buty? Poradnik

Buty i torebka w tym samym kolorze - czy to reguła?

Kiedy staramy się wybrać torebkę pasującą do butów, zazwyczaj naszą pierwszą myślą jest zestawienie tych dodatków pod względem kolorystycznym. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zasada mówiąca o tym, że torebka i buty powinny być w tym samym kolorze, obowiązywała w modzie bardzo długo. Zestawienie to sprawdzi się u Ciebie, jeśli lubisz nosić bardzo spójne stylizacje, w których wszystko jest dokładnie przemyślane, jednak obecnie nie jest to reguła, której trzeba się trzymać. Z biegiem lat moda wielokrotnie ewoluowała i dziś pozwala na tworzenie wielu ciekawych połączeń. Dobierając torebkę do obuwia, należy jednak pamiętać o tym, że nawet jeśli buty i torba nie są w tym samym kolorze, to powinny zostać utrzymane w tej samej stylistyce. Z tego względu nie zaleca się dobierania do szpilek torebki z materiałowymi frędzlami lub wieloma kieszeniami, a błyszcząca kopertówka nie będzie dobrze komponować się z trampkami.