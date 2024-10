Czy warto zainwestować w suszarkę do owoców i grzybów?

Materiał sponsorowany przez RTV Euro AGD

Suszenie owoców, warzyw i grzybów – idealne podczas gromadzenia zapasów w spiżarni

Suszenie to stara metoda konserwowania żywności, która pozwala na zachowanie smaku i aromatu większości produktów spożywczych – nawet do kilku miesięcy lub lat (ostateczny termin ważności do spożycia należy uzależniać od wielu różnorodnych czynników).

Proces suszenia polega na usuwaniu wody np. z owoców, warzyw i grzybów. Zapobiega to psuciu się żywności wskutek zniwelowania czynników sprzyjających dalszemu namnażaniu się bakterii. Tego typu suszarki wykorzystują wszyscy, którzy chcą uniknąć straty zapasów żywności pochodzących m.in. z przydomowych ogrodów.

Niestety, suszenie na świeżym powietrzu, np. na zewnątrz lub strychu, nie zapewnia optymalnych warunków do ukończenia procesu. Całość trwa długo i może zakończyć się niepowodzeniem m.in. ze względu na dużą wilgotność, która pojawia się zwłaszcza w nocy. Problemów tego typu da się uniknąć – wystarczy zainwestować w suszarkę.

Suszarki do warzyw, owoców i grzybów – czego warto dowiedzieć się na ich temat przed zakupem?

Suszarki do grzybów i owoców to urządzenia umożliwiające przyspieszenie suszenia produktów spożywczych. Są one wręcz niezbędne dla wszystkich zainteresowanych konserwowaniem dużych ilości pożywienia. Stanowią więc absolutny must have.

Czym kierować się podczas wyboru suszarki do suszenia owoców i grzybów? Przede wszystkim mocą sprzętu. Wpływa ona bezpośrednio na szybkość przeprowadzania procesu oraz ilość energii potrzebną do zasilenia urządzenia.

Poza tym suszarki do owoców i warzyw należy przeanalizować przed zakupem pod względem wielkości. Większe modele pozwolą przetwarzać duże ilości produktów spożywczych naraz, aczkolwiek wymagają więcej miejsca do ich bezpiecznego postawienia i działania. Natomiast małe warianty sprawdzą się w małych gospodarstwach domowych, gdzie produkty suszy się nieregularnie i rzadko.

Warto też zwrócić uwagę na obecność trybu regulowania temperatury. Niektóre warzywa i owoce – również grzyby – wymagają odpowiedniego dostosowania warunków w trakcie ich suszenia, a ich niespełnienie może spowodować uzyskanie gorszego produktu np. względem smaku i aromatu.

Dobre suszarki do owoców, grzybów i warzyw – należy wybierać sprawdzone modele

Suszarki do suszenia grzybów i pozostałych produktów spożywczych są dostępne w różnych wariantach, które da się dopasować względem własnych potrzeb.

Wśród dostępnych urządzeń warto zwrócić uwagę na Raven ESS005 450W. Sprzęt oferuje 8 sit do suszenia oraz regulowany zakres temperatury od 35°C do 70°C. To wydajna suszarka w przedziale cenowym od 200 zł do 300 zł, która pozwala na przetwarzanie dużych ilości żywności w tym samym momencie.

Wśród wszystkich elektrycznych suszarek do grzybów należy wspomnieć także o wariancie budżetowym, czyli Vesta EFD03 240W. Kosztuje od 100 zł do 150 zł i ma 5 sit. To idealny wybór dla osób potrzebujących sprzętu do suszenia małych zapasów, które nie chcą przepłacać za urządzenie.

Jedną z droższych, ale dużych suszarek do grzybów jest Gastroback Design Pro 46602 600W. Koszt tego sprzętu przekracza 1000 zł, ale czasem warto dopłacić m.in. za możliwość mycia takiego urządzenia w zmywarce, dostęp do wbudowanego wyświetlacza elektronicznego oraz timera, a także za dodatkowe miejsce do suszenia wszelkich zapasów.

Tanie suszarki do owoców, warzyw i grzybów – dobieranie sprzętu względem budżetu

Niektóre sklepy organizują promocje na suszarki do grzybów i owoców oraz warzyw, szczególnie gdy zaczyna się sezon zbiorów. To świetny moment, żeby zakupić urządzenie w niższej niż dotychczas cenie.

Czy warto rozważyć zakup suszarki? Oczywiście, że tak! To świetne rozwiązanie dla osób chcących zmienić nawyki żywieniowe na zdrowsze, np. zastąpić przegryzkę w postaci chipsów na chrupiące owoce i warzywa.

