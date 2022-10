Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść na cmentarz? Kościół stawia sprawę jasno

Wszystkich Świętych. Czy udanie się na cmentarz jest obowiązkowe?

W świetle prawa kanonicznego odwiedzanie grobów zarówno 1, jak i 2 listopada, nie jest konieczne. Kościół nie ma co do tej kwestii ustalonych zasad i pozostawia to w rękach wiernych. Faktem jest, że o zmarłych należy pamiętać znacznie częściej niż wyłącznie w Dzień Wszystkich Świętych. Najlepiej jest kierować się przy tym własnymi potrzebami.