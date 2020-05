WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu Czy wiesz, czym jest tzw. responsive feeding? Odpowiednio odżywiony brzuszek ma duże znaczenie dla harmonijnego wzrostu i dobrego samopoczucia malucha. Zbilansowana dieta niemowlęcia to gwarancja jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w przyszłości. Troska o jadłospis niemowlęcia jest zatem inwestycją w jego zdrowie. Dowiedz się, jak rozpoznać, czy Twój maluch ma już pełny brzuszek, czy może nadal jest głodny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Czym jest responsive feeding? Responsive feeding to określenie na sposób karmienia malucha w reakcji na jego zachowanie[1]. Na czym dokładnie polega? Jest to umiejętność rodziców odpowiedniej interpretacji sygnałów, dzięki którym niemowlę pokazuje, że jest głodne lub że ma już pełny brzuszek. Rodzicu – Twoja prawidłowa reakcja na wysyłane przez dziecko sygnały pozwoli Ci regulować porę jego posiłków i nie przekarmiać malucha. Poniższe wskazówki powinny Ci pomóc rozwiać Twoje wątpliwości w tym zakresie: Twoje dziecko najprawdopodobniej jest najedzone, jeśli: • zasypia lub grymasi w trakcie jedzenia;

• coraz wolniej zjada podawany pokarm;

• przestało ssać pierś lub smoczek;

• wypluwa jedzenie, zaciska usta i jeśli je już łyżeczką – odpycha ją. Twoje dziecko najprawdopodobniej jest głodne, jeśli: • charakterystycznie płacze;

• wkłada rączki do buzi;

• na widok jedzenia macha rączkami i nóżkami;

• otwiera usta i podąża wzrokiem w stronę łyżeczki;

• jeśli już potrafi – wskazuje palcem na jedzenie. Układ pokarmowy dziecka pełną dojrzałość osiągnie dopiero około 5.-7. roku życia. To dlatego ważnym zadaniem rodziców jest dokładna obserwacja potrzeb dziecka oraz komponowanie diety, która będzie wspierać prawidłowy rozwój małego brzuszka. Początkowo sprawa jest dość prosta, ponieważ w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia pokarmem najlepiej dopasowanym do jego potrzeb żywieniowych jest po prostu mleko mamy. Kobiecy pokarm zawiera bowiem prawie wszystkie potrzebne niemowlęciu składniki odżywcze, w odpowiednich ilościach i proporcjach (poza witaminami D i K, które należy suplementować w porozumieniu z lekarzem). Właśnie dlatego eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka, a następnie stopniowe rozszerzanie jego diety, przy kontynuacji karmienia mlekiem mamy do 2. roku życia lub dłużej. Mleko mamy to wsparcie rozwijającego się brzuszka niemowlęcia, a prawidłowo kształtujący się brzuszek to radość dziecka. Radość prosto z brzuszka Dbanie o szczęście dziecka to bez wątpienia priorytet dla rodzica – aż 70% opiekunów ma świadomość tego, że szczęście maluszka zaczyna się od brzuszka i deklaruje, że dba o dietę swojego dziecka[2]. Rodzice są coraz bardziej świadomi tego, że harmonijnie funkcjonujący brzuszek to radość dziecka, a dzięki temu – zadowolenie i spokój całej rodziny. Wyniki badań pokazują, że dla 93% rodziców nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka, a uśmiech dziecka wynagradza im wszystkie trudy związane z jego wychowaniem[3]. Ale jak można rozpoznać, że brzuszek dziecka jest szczęśliwy i co to właściwie oznacza? Oto 5 sygnałów szczęśliwego brzuszka: 1. prawidłowy rozwój,

2. dobre samopoczucie,

3. siła do zabawy,

4. rozwój poznawczy,

5. odporność. Reaguj na potrzeby małego brzuszka

Właściwie odżywiony i najedzony brzuszek to podstawa rozwoju oraz dobrego samopoczucia maluszka. Mleko mamy to najlepsze, co kobieta może dać swojemu potomstwu, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy to nie jest możliwe. Z myślą o maluchach, które z uzasadnionych powodów nie są karmione piersią, powstało mleko następne Bebiko 2 z udoskonaloną, dobrze tolerowaną[4] formułą NUTRIflor Expert, dla małych brzuszków po 6. miesiącu życia. To kompletna kompozycja składników odżywczych[5] , która została wzbogacona o kwas tłuszczowy DHA[6], ważny dla rozwoju mózgu i wzroku[7], aby jeszcze lepiej wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Produkt zawiera[8] także m.in.: kompozycję witamin i składników mineralnych, m.in.: wapń i witamina D, niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów; żelazo i jod, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy; kwas ALA (omega 3), niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych, a także unikalną kompozycję błonnika GOS/FOS[9]. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. [1] https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Is-Your-Baby-Hungry-or-Full-Responsive-Feeding-Explained.aspx

[2] Jak polscy rodzice (Millenialsi) definiują szczęśliwe dzieciństwo? Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie marki Bebiko 2 w lipcu 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 523 rodziców dzieci w wieku 0-3 lata.

[3] Także.

[4] Na podstawie testu Bebiko 2 zrealizowanego przez IQS Sp. z o.o., lipiec 2019, N=242 matki dzieci 7-12 mies., użytkowniczki marki.

[5] Zgodnie z przepisami prawa.

[6] Zgodnie z przepisami prawa.

[7] Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie.

[8] Zgodnie z wymaganiami prawa Bebiko 2 NUTRIflor Expert zawiera wapń, witaminę D, żelazo, jod, DHA i ALA.

[9] Korzystne działanie występuje, gdy wraz z urozmaiconą dietą dziecko spożywa 100 mg DHA dziennie. Artykul sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze