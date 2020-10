WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czy zadbałeś już o swoje serce i mózg? Jedną z przyczyn udaru mózgu wśród Polaków, jest nieleczona arytmia serca. 29 września obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Z tej okazji, popularny zespół muzyczny – grupa Pectus, przygotował piosenkę i teledysk zachęcający do zwrócenia uwagi na migotanie przedsionków, czyli najczęstszą arytmię serca, której objawy często są bagatelizowane. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Grupa Pectus zwraca uwagę na problemy związane z arytmią serca Materiał powstał przy współpracy z Kampanią STOP UDAROM Czym jest arytmia serca? Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, to dolegliwość charakteryzująca się przyspieszeniem, zwolnieniem lub ogólną nieregularnością funkcjonowania serca. Ponieważ u wielu osób przebiega bezobjawowo, jest szczególnie groźna. Odczuwana, bywa jednak niejednokrotnie bagatelizowana. Pacjenci często uważają długotrwały stres lub wahania nastrojów za przyczyny nieregularnej pracy serca. Zaburzenia rytmu serca zazwyczaj objawiają się tachykardią, czyli zbyt szybką pracą serca. Możemy mieć także do czynienia z uczuciem kołatania i migotania, stąd tytuł piosenki Pectus “Kołatanie, migotanie”. Innymi objawami migotania przedsionków są duszności, uczucie przerwy w pracy serca, zawroty głowy, omdlenia, bóle w klatce piersiowej, a nawet utrata przytomności. Przy zbyt wolnej pracy serca, czyli bradykardii, można się spotkać z zawrotami głowy, omdleniami, zasłabnięciami, dusznościami i także utratą przytomności, podobnie jak w tachykardii. PECTUS – Kołatanie, migotanie W rytmie arytmii. STOP UDAROM Muzyka, która przypomina o zdrowiu Można powiedzieć, że decyzję o skomponowaniu tego niekonwencjonalnego utworu „podjęliśmy sercem”. Wyznajemy zasadę, że muzyka powinna mieć przesłanie, zmieniać świat, wpływać na ludzi. Bardzo chcielibyśmy, by nasz nowy klip przyciągnął uwagę jak największej grupy odbiorców i sprowokował do pomyślenia o kwestiach ważnych dla zdrowia naszego i naszych bliskich.- mówi Tomasz Szczepanik, wokalista i lider zespołu PECTUS. – Podczas prac nad utworem dowiedzieliśmy się m.in., że proste badanie tętna, które możemy sami przeprowadzić, może pomóc wykryć arytmię serca. Postanowiliśmy zaśpiewać „badaj swój puls i poczuj ten luz”, a w teledysku także zaznaczyć, że w prosty sposób możemy samodzielnie sprawdzić, czy rytm naszego serca jest prawidłowy. Mamy nadzieję, że dzięki temu utworowi, wiele osób usłyszy, że kontrolowanie migotania przedsionków może uratować życie. W prosty sposób sami możemy sprawdzić, czy rytm naszego serca jest prawidłowy Zagrożenia wynikające z migotania przedsionków Nieleczona arytmia może prowadzić nie tylko do przykrych dolegliwości , ale przede wszystkim może być śmiertelnie groźna. Udar mózgu, problemy z krążeniem, a nawet nagła śmierć sercowa to tylko kilka z zagrożeń, jakie niesie za sobą arytmia. Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z bezpośredniej zależności między migotaniem przedsionków serca, a udarem mózgu. Szybka i nieregularna praca przedsionków zmniejsza wydajność pompowania krwi do komór w sercu. Ze względu na zastój krwi w przedsionku serca mogą tworzyć się skrzepliny. Mogą one następnie wydostać się z przedsionka i przemieszczać się z prądem krwi, zatykając naczynia krwionośne w mózgu i w tej sposób prowadzić do niedokrwiennego udaru mózgu. – wyjaśnia prof. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca i Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Istnieje ścisła zależność między migotaniem przedsionków serca, a udarem mózgu. Potwierdzają to również artyści Migotanie przedsionków aż pięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru, w porównaniu do grupy osób bez migotania przedsionków. Udary związane z migotaniem przedsionków stanowią 15-20% wszystkich udarów mózgu i charakteryzują się szczególnie ciężkim przebiegiem i prowadzą do ciężkiej niepełnosprawności, a połowa pacjentów z udarem mózgu związanym z migotaniem przedsionków umiera w pierwszym roku od wystąpienia udaru. Do osób szczególnie narażonych na arytmie należą palacze, osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorzy na cukrzycę, a także wszyscy z podniesionym poziomem cholesterolu. Warto wiedzieć, że ryzyko wystąpienia migotania przedsionków zwiększa się także z wiekiem, a dodatkowym czynnikiem sprzyjającym jest występowanie chorób serca u członków rodziny. Rozpoznanie arytmii Zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca jest szczególnie ważne u ludzi, którzy ukończyli już 65. rok życia, a także u osób, które są obciążone dodatkowymi chorobami. Poza wymienionymi wcześniej chorobami, warto szczególnie zadbać o swoje serce, jeżeli mamy problemy z miażdżycą lub przeszliśmy w przeszłości udar mózgu lub przejściowy epizod niedokrwienny. Nic tak nie chroni naszego serca i mózgu, jak profilaktyka polegająca na wprowadzeniu długoterminowych zmian stylu życia Prof. P. Mitkowski przypomina: Kiedy odczujemy objawy migotania przedsionków powinniśmy się skonsultować z lekarzem, który podejmie decyzję o dalszej diagnostyce i ewentualnym leczeniu. Podstawą zapobiegania wystąpienia udaru mózgu jest leczenie lekami przeciwkrzepliwymi, czyli takimi, które zmniejszają krzepliwość krwi. One powodują, że ryzyko wytworzenia się skrzepliny i zamknięcia przez nią tętnicy w mózgu jest znacząco niższe. Profilaktyka przede wszystkim Należy pamiętać, że nic tak nie chroni naszego serca i mózgu, jak profilaktyka polegająca na wprowadzeniu długoterminowych zmian stylu życia. Redukcja nadmiernej masy ciała, wybieranie zdrowej żywności i unikanie tzw. fast foodów, zaprzestanie palenia papierosów, ograniczenie spożycia kofeiny i alkoholu, stała aktywność fizyczna – wszystko to ma wpływ na zdrowie naszego serca i pozostałych organów. Poza tym należy zawsze pamiętać o regularnych badaniach okresowych u lekarza i monitorowaniu swojego stanu zdrowia, szczególnie pulsu i ciśnienia tętniczego oraz stosowanie się do zaleceń lekarza. Więcej informacji o migotaniu przedsionków i udarze mózgu można znaleźć na stronie kampanii edukacyjnej STOP UDAROM, www.stopudarom.pl Materiał powstał przy współpracy z Kampanią STOP UDAROM