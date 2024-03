Czym jest piorun sycylijski? Częściej "poraża" mężczyzn

O miłości od pierwszego wejrzenia słyszał zapewne każdy. O piorunie sycylijskim - możliwe, że jeszcze nie. Hasło to pojawiło się w "Słowniku Encyklopedycznym Miłość i Seks" autorstwa prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza z 1999 roku. Według definicji to "nagły wybuch namiętności do drugiej osoby, niespodziewana fascynacja erotyczna o wielkiej sile; w kulturze Sycylii, w której emocje są tłumione, erotyzm jest namiętny i skryty".