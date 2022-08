Czym jest victim blaming? Stop oskarżaniu ofiar przemocy w związkach

Anna Deskiewicz: Z gniewu i niezgody. Z solidarności z innymi kobietami w kryzysie przemocy, którym mówi się, że gdyby nie ich deficyty, ułomności czy cechy charakteru, przemocy by nie doświadczyły. A to nieprawda. Ale także z wiedzy i własnego doświadczenia. Sama byłam w związku z osobą o narcystycznych zaburzeniach osobowości i wiem, że to, co czyni kobietę atrakcyjną dla takich osób, to nie jej ułomności, a zasoby, z których można czerpać. Chciałam zrozumieć, co się w moim życiu wydarzyło. I nie chodzi tu tylko o związek, ale też o to, co się działo po rozstaniu, czyli przemoc poseparacyjną.