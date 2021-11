Partner robił jej nagie zdjęcia. Teraz przebywa w więzieniu

Cztery miesiące później Dale Bastin stanął przed sądem i pomimo tego, że do zarzuconych mu czynów się nie przyznał, został skazany na sześć lat pozbawienia wolności. Dopiero w 2021 r. mężczyzna wyznał: "tak, zrobiłem te zdjęcia bez zgody i w ukryciu przed Lear", co sędzia skomentował słowami: "Ofiara była w całkowitym szoku, kiedy zobaczyła swoje nagie fotografie, które zostały zrobione w tak szerokim przedziale czasowym, zupełnie bez jej wiedzy. Twarz ofiary nie jest widoczna na żadnym z przedstawionych zdjęć. Lear była postrzegana jedynie jako przedmiot, jako źródło gratyfikacji. Nie jestem pewien, czy pan nawet rozumie, do jak poważnych czynów pan się dopuścił i jak bardzo negatywny wpływ mają one na życie pana byłej partnerki".