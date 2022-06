Czym jeździ Agnieszka Fitkau-Perepeczko? Pokazała zdjęcie i... jest zaskoczenie

"Dzisiaj pojechałam po borówki do Hali Mirowskiej. (…)Tłok do parkowania, gorąco. Nagle jest miejsce. Jestem o sekundę szybsza od nieco otłuszczonego pana w średnim wieku. Wystartował ze mną prawie jednocześnie, ale sekunda przewagi jest po mojej stronie. Otłuszczony sapie z furii i ma morderstwo w oczach… No to ja do mojej przyjaciółki Hondy: dalej kochana, nie dajmy się. No i pierwsze znalazłyśmy się w parkingowej działce" – napisała w poście Agnieszka Fitkau-Perepeczko.