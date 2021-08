Tak mówią o ojcu. Wszystkie mają takie samo zdanie

- Podrzucał mi książki do internatu i ukierunkowywał. Czytaliśmy Gombrowicza, Tyrmanda, Stachurę, Wojaczka. Potem dyskutowaliśmy. Paweł przygotowywał mnie nawet do matury. Tak się zaczęła nasza wspólna przygoda, która trwa do dziś. Od dziecka trzymamy się za ręce - mówiła w "Fakcie".