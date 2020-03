WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne oczyszczanie + 5 oczyszczanie skóryoczyszczanie twarzycera tłustawągrypryszcze Magdalena Tatar 29 min. temu Czysta, promienna cera. Oczyszczanie skóry zacznij już dziś Najdroższy i najlepszy krem nie zadziała, jeśli nie oczyścisz cery przed jego nałożeniem. Za szarą, niezbyt jędrną skórą z niedoskonałościami stoi częściej brak odpowiedniego oczyszczenia i detoksu, niż brak inwazyjnych kremów. Obecny czas to dobry moment na staranne oczyszczenie cery po zimie i przygotowanie jej na wiosnę. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kosmetyki oczyszczające dorównują skutecznością wizycie w salonie kosmetycznym (Shutterstock.com) Tak powstają zanieczyszczenia… Spaliny, stres, smog, niedbalstwo, zmiany temperatur, kremy ochronne o bogatej konsystencji, ogrzewanie, szorstkie szaliki i czapki, które podrażniają skórę — powodów, z których nasza cera nie miewa się idealnie po zimie, można wyliczyć wiele. Zanieczyszczenia skóry to nie tylko problem dojrzewających nastolatek borykających się z trądzikiem młodzieńczych. Brud i różnego rodzaju toksyny wnikają w skórę osób w każdym wieku, bez względu na wydzielaną ilość sebum i tendencję do powstawania pryszczy. Choć pielęgnacja cery typowo tłustej wymaga wiele uwagi i kosmetyków z dużą zawartością substancji aktywnych, to i inne typy skóry wymagają mądrego oczyszczania, aby zatkane pory skóry nie stały się szpecącymi zanieczyszczeniami. Czy wiesz, że robienie demakijażu wieczorem, przed snem jest błędem? Najlepiej zrobić to zaraz po powrocie z pracy lub po kilku godzinach od nałożenia makijażu. Nieprzestrzeganie tej zasady niekorzystnie wpływa na wygląd naszej skóry już po kilku razach, nie mówiąc o efektach w skali miesięcy czy lat. Dlaczego oczyszczanie warto zrobić dziś? Od mikroskopijnych zanieczyszczeń przyspieszających procesy starzenia, po zauważalne pryszcze i brzydkie wągry. Od pojedynczej niedoskonałości na czubku nosa, po stan skóry na całej twarzy, a także szyi i dekoltu. Typ cery, wiek, styl życia, zasięg i skala zanieczyszczeń skóry – wszystko to ma wpływ na to, jaką kurację oczyszczającą powinnaś zastosować, a także: kiedy ją zmienić. Poza dzienną pielęgnacją twarzy rodzaj oczyszczania jest związany także np. z intensywnością promieniowania słonecznego. Nie bez powodu cykliczne zabiegi złuszczające (popularne kwasy wykorzystujące kwas np. migdałowy) przeprowadzane są wczesną wiosną, zanim słońce zacznie mocniej świecić. Po zimie skórę trzeba oczyścić, a słońce wzmacnia działanie wielu kosmetyków, z których korzystamy w celu eksfoliacji. Najbliższe tygodnie wykorzystaj, aby za niedługi czas powitać cieplejsze dni z promienną, pełną blasku cerą. Detoks skóry w kilku krokach Krótki i konkretny sposób na wiosenne oczyszczenie to systematyczne, trwające kilka dni do kilku tygodni usuwanie zanieczyszczeń, które warto sprowadzić do kilku prostych kroków. Ważny jest demakijaż, maska lub peeling o odpowiedniej sile działania, tonik i krem, a ewentualnie punktowe lub specjalistyczne serum. Pozwól sobie na chwilę oddechu między kolejnymi etapami, aby kosmetyki mogły zadziałać (zwłaszcza tonik, który wyrównuje pH skóry). Wzbogać rytuał o aromaterapię, zielony koktajl (który oczyszcza także od środka) i dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne na ciało, a po pewnym czasie zauważysz wyraźne efekty. Pierwsze przykazanie zdrowej i czystej cery to odpowiedni demakijaż: skuteczny i delikatny zarazem. Plusem nowoczesnych kosmetyków do usuwania zanieczyszczeń jest zróżnicowana oferta, która pozwala dobrać odpowiedni produkt nawet dla najwybredniejszych. Do niedawna . W tej kategorii chcielibyśmy zwrócić uwagę na kosmetyki na bazie naturalnych ekstraktów, które dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów wprost z przyrody, zapewniają nam zastrzyk ożywienia, skuteczne działanie i pozwalają być bliżej natury. Dobry tonik z nagietkiem, kosmetyki z dużą dozą witaminy C (rozjaśnia i chroni przed wolnymi rodnikami), a także antyoksydacyjne, naturalne olejki (np. z pestek truskawek lub malin). Te kosmetyki posłużą nam do regularnej pielęgnacji. Raz na kilka dni użyj głęboko oczyszczającego żelu lub pianki, która wyciągnie zanieczyszczenia z głębokich zakamarków skóry. Promieniejesz! Jak to zrobiłaś? Błędem jest założenie, że zanieczyszczenie skóry nie dotyczy tej, na której tego nie widać. Także przyspieszone starzenie się skóry, koloryt, poziom odżywienia i napięcie związane są z jej zanieczyszczeniami, a czasem też z niewłaściwym oczyszczaniem. Stosujesz mydło lub wysuszający żel do mycia twarzy? Skora traci swoją naturalną barierę ochronną i jest bardziej podatna na uszkodzenia i brud, a także zmienia się jej pH. Nie zaniedbuj codziennej rutyny nakładania kremu odpowiedniego do wieku poprzedzonego użyciem toniku. Cera, którą poddajesz intensywnym zabiegom oczyszczającym, ma mniej czarnych kropek czy wyprysków, po myciu odczuwamy też przyjemność i orzeźwienie, ale peelingi i żele oczyszczające oddziałują też na zdrowe i czyste partie skóry. Nałożenie kremu nie zniweczy naszych starań o cerę bez wągrów. Wręcz przeciwnie - oczyszczona twarz lepiej wchłonie krem.