Czysta skóra w mgnieniu oka. Dlaczego warto kupić szczoteczkę soniczną do twarzy? Każda kobieta marzy o czystej, promiennej skórze. Dzięki innowacyjnemu działaniu szczoteczki sonicznej to pragnienie może stać się rzeczywistością. Odkryj moc oczyszczających wibracji, dzięki którym cera odzyska zdrowy blask. Szczoteczki soniczne - także do delikatnej skóry Źródło: Adobe Stock Oczyszczanie cery to podstawa codziennej pielęgnacji. Żeby cera zachwycała pięknym wyglądem, czynność oczyszczania powinno się wykonywać rano i wieczorem. Dlaczego to takie ważne? Zgromadzony na powierzchni skóry kurz, zanieczyszczenia, martwy naskórek i resztki kosmetyków zatykają poty, powodując podrażnienia, zaskórniki, pryszcze i stany zapalne skóry. Tradycyjne metody oczyszczania nie gwarantują stuprocentowej skuteczności, gdyż palce rąk lub myjka nie docierają do wszystkich zakamarków skóry. Z tym problemem doskonale radzi sobie szczoteczka soniczna – urządzenie przeznaczone do dokładnego oczyszczania skóry twarzy. Przekonaj się, jak działa, czym różni się od klasycznej szczoteczki elektrycznej i dlaczego warto mieć ją w swojej łazience. Szczoteczka soniczna do twarzy – niezwykła moc oczyszczających wibracji Wygląda niepozornie i na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od zwykłej szczoteczki elektrycznej. Wystarczy jednak przetestować ją na skórze, żeby poczuć nieporównywalną różnicę. Fenomen szczoteczki sonicznej tkwi w jej wibracjach. Pod wpływem delikatnych, rytmicznych drgań, urządzenie z łatwością usuwa cząsteczki zrogowaciałego naskórka, sebum, resztki makijażu i inne zanieczyszczenie, które osiadają na powierzchni skóry w ciągu dnia, a co najważniejsze – robi to aż 6 razy dokładniej, niż myjka, czy nasze dłonie. Mycie, wygładzanie i masaż w jednym. Zalety szczoteczki sonicznej Szczoteczka soniczna ma niewielkie rozmiary, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca w przestrzeni łazienki. Dodatkowo świetnie sprawdza się także na wyjazdach, bo bez problemu mieści się w walizce. Najważniejszą zaletą tego innowacyjnego gadżetu jest jednak jego działanie. Szczoteczka dzięki unikalnej technologii sonicznej jest w stanie wykonać nawet 300 ruchów na sekundę, dzięki czemu dokładnie oczyszcza i wygładza cerę. Co więcej, dzięki zaawansowanej technologii urządzenie usuwa zanieczyszczenia nie tylko z powierzchni skóry, ale także z jej głębszych warstw. Szczoteczkę soniczną można porównać do peelingu – z tą różnicą, że metodą mechaniczną usuniemy znacznie mniej zanieczyszczeń, niż przy pomocy drgań sonicznych. Dodatkowo szczoteczka działa na skórę, jak kojący masaż w salonie kosmetycznym. Wibracje nie tylko usuwają zanieczyszczenia i martwy naskórek, ale także pobudzają mikrokrążenie skóry, pozwalając kosmetykom skuteczniej wchłonąć się w jej głębsze warstwy. W rezultacie cera staje się gładsza, bardziej napięta, promienna i gotowa na kolejne etapy pielęgnacyjne. Używając regularnie szczoteczki sonicznej, zapewniamy swojej sobie: dogłębne oczyszczanie porów z resztek makijażu oraz innych kosmetyków, usuwanie sebum, relaksujący masaż połączony z delikatnym peelingiem oraz elastyczną i napiętą skórę twarzy. Warto się skusić! Dla jakiej cery przeznaczona jest szczoteczka soniczna? Borykasz się z cerą tłustą i trądzikową? Szczoteczka soniczna będzie idealnym rozwiązaniem twoich problemów. Regularne stosowanie urządzenia nie tylko oczyści skórę z nadmiaru sebum i pomoże pozbyć się pozostałości kosmetyków, ale także znacząco zminimalizuje powstawanie nowych trądzikowych i zaskórników. Dodatkowo masaż szczoteczką poprawia ukrwienie skóry, sprawia, że staję się bardziej dotleniona i opóźnia procesy starzenia. Jeżeli jednak cierpisz na atopowe lub łojotokowe zapalenie skóry, lepiej zrezygnuj z tej formy oczyszczania, gdyż ruchy soniczne szczoteczki mogą jeszcze bardziej nasilić przykre objawy. Ostrożnie powinny stosować szczoteczkę posiadaczki cery wrażliwej i naczynkowej. Choć urządzenie nie działa agresywnie, w przypadku skóry cienkiej i skłonnej do podrażnień nawet delikatny ruch głowicy może spowodować zaczerwienienia i pieczenie. Ten sam problem dotyczy osób o delikatnych i kruchych naczynkach krwionośnych. Częste korzystanie ze szczoteczki mogą zwiększyć skłonność do pękania naczynek krwionośnych, co będzie skutkowało wylewami podskórnymi. Adobe Stock Szczoteczki do twarzy to hitowy prezent każdą okazję Źródło: Adobe Stock Jak korzystać ze szczoteczki sonicznej? Oczyszczanie twarzy szczoteczką soniczną to nic trudnego. Zanim wprawisz urządzenie w ruch, dokładnie usuń makijaż płynem micelarnym i zwilż skórę wodą. Następnie nałóż na twarz ulubiony kosmetyk do mycia skóry (może to być żel, krem, albo pianka), włącz szczoteczkę soniczną i przyłóż ją do twarzy, wykonując przy tym okrężne ruchy ręką. Warto wiedzieć, że każde mycie twarzy przy udziale szczoteczki powinno trwać określoną ilość czasu – dzięki temu mamy gwarancję, że skóra poszczególnych partii została dokładnie oczyszczona, przy czym zabieg trwał na tyle krótko, żeby nie podrażnić cery. Np. na policzki poświęć nie więcej, niż 10sekund, czoło myj ok. 20 sekund (skóra w tej strefie jest grubsza i bardziej podatna na wypryski, niż w pozostałych partiach twarzy), a nos i brodę odpowiednio po 10 sekund. Żeby mieć pewność, że czynność mycia została wykonana prawidłowo, kontroluj czas przy pomocy zegarka, albo wybierz szczoteczkę wyposażoną w specjalny timer. Żeby uniknąć podrażnień i nadmiernego wysuszania skóry, sięgaj po szczoteczkę soniczną nie częściej, niż 2 – 3 razy w tygodniu. Warto pamiętać, by szczoteczki używać nie częściej, niż 2-3 razy w tygodniu. Dzięki temu skóra będzie dokładnie oczyszczona i promienna, bez ryzyka zaczerwienienia i podrażnień.