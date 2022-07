Dagmara Kaźmierska pozuje w bikini na jachcie. "Nic nie trwa wiecznie"

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z jachtu. Pozowała w bikini

Ostatnio Dagmara pochwaliła się fotografią, na której pozuje w bikini na pokładzie jachtu. "Królowa życia" spędza wakacje w ukochanym Egipcie i w Hurghadzie oddaje się pełni relaksu. Widać, że nie traci poczucia humoru ani optymistycznego podejścia do życia. "Stary człowiek i morze! Kochani! Szczęśliwości dla was i nie martwcie się na zapas. Pamiętajcie, nic nie trwa wiecznie, nawet nasze problemy" - napisała Kaźmierska w załączonym do zdjęcia opisie.