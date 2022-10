Dagmara Kaźmierska wspomina odsiadkę w więzieniu. "Co ja zrobiłam ze swoim życiem?"

Tego dnia miała wybrać się w interesach do Legnicy. Nie mogła jednak oderwać się od maszyny. Prawdę odkrył kolega, z którym się umówiła. "»Ściemniasz, Dagmara, na pewno grasz«, usłyszałam w telefonie. »Ja? A skąd! Mam sprawę, zaraz jadę«. Odezwał się we mnie prawdziwy hazardzista, taki, co będzie grać do ostatniej koszuli - w moim przypadku do ostatniego kawałka futra. To było silniejsze ode mnie" - dodała.