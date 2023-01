Dagmara Kaźmierska żali się na byłą przyjaciółkę. Ma konkretne zarzuty

- Na przykład było tak. Ja mówię "o Boże, te moje nogi, to tamto". No wiadomo, ja mam te nogi takie grube, a jeszcze jak pochodzę godzinę, to są takie k***a dzbany... Nie są ładne te nogi, nigdy nie były cudowne. (...) Ja ubolewam "te nogi takie grube, brzydkie", mówię, jak mi przykro, bo człowiek już nawet szpilki nie założy. Może w przyszłości tak, ale na razie kilka operacji przede mną. A moja przyjaciółka od serca - raz kij, raz marchewka i mówi: "Nie przejmuj się, figury nigdy nie miałaś, ale za to ci buzia ładna została" - relacjonowała "królowa życia".