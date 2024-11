Daj się skusić pełnym smaku świętom z francuskim szefem kuchni

Jego kariera obejmuje współpracę z największymi luksusowymi markami na świecie, a restauracje, w których pracował od Paryża po Nowy Jork, przyciągają miłośników dobrego smaku z całego globu. Od niedawna w jego ręce powierzono menu najsłynniejszego pociągu na świecie — Venice Simplon-Orient-Expressu. Teraz Imbert dzieli się swoją miłością do kawy, łącząc bogactwo smaków, które odkrywał podczas swoich licznych podróży. Dzięki współpracy z Nespresso limitowana świąteczna kolekcja nabiera wyjątkowego charakteru – to prawdziwa uczta dla zmysłów, która nie tylko wprowadza magię świąt, ale również stanowi idealny wybór na prezent, który można podarować sobie i swoim najbliższym.

Dla tych, którzy chcą jeszcze przez moment (lub kolejną filiżankę) pozostać w krainie rozgrzewającej, wyrazistej egzotyk Jean Imbert przygotował kawę, która jest odzwierciedleniem jego najdalszych podróży. Peanut and Roasted Sesame Flavour to niespotykane połączenie nut prażonego sezamu, popcornu i mieszanki orzechów idealnych na ten zimowy, świąteczny czas.

Z kolei Almond Croissant Flavour , stworzona na podstawie oryginalnego pomysłu mistrza, przenosi nas wprost do serca Paryża. To kawa, która pachnie migdałami i maślanym ciastem, przywołując dziecięce wspomnienia szefa kuchni i klimat małych, francuskich kawiarni. Jej subtelne, migdałowe aromaty odkryjesz najpełniej, przygotowując ją w formie cappuccino.

Odwołaniem do dzieciństwa Jeana Imberta są też wyjątkowe czekoladki, inspirowane kuchnią jego babci. To dopełnienie kawowej kolekcji to prawdziwy hołd dla tradycji i wspomnienie domowego ciepła zamknięte w czekoladowej kostce. Wykonane są z wyselekcjonowanych, certyfikowanych ziaren kakaowca z Kongo, a ich smak oparty jest na 70-procentowej ciemnej czekoladzie o intensywnym aromacie, z dodatkiem karmelizowanych orzechów laskowych. To idealny prezent, który ucieszy każdego miłośnika wyrafinowanych smaków oraz doda innym podarunkom słodkiego akcentu.

A jest z czego wybierać i w tym zakresie! W świątecznej odsłonie Nespresso przygotowało przepisy, które wydobywają bogactwo smaków kaw Jeana Imberta – doskonałe na zimowe dni i wieczory. Spróbuj intensywnej kawy Peanut and Roasted Sesame Flavour , podanej z bitą śmietaną, posypaną prażonym sezamem i skropioną miodem. Z kolei kawa Almond Croissant Flavour nabierze charakteru w wersji Gourmet Almond Croissant Latte z ciepłym mlekiem i subtelnym aromatem kwiatu pomarańczy. Wszystkie wyjątkowe przepisy, które wprowadzą ciepło i magię do każdego świątecznego spotkania przy filiżance kawy znajdziesz na stronie Nespresso w zakładce przepisy .

Oczekiwanie na święta możesz też umilić sobie odkrywaniem zawartości okienek Kalendarza Adwentowego, występującego w wersjach pasujących zarówno do systemu Vertuo jak i Original. Każde okienko to okazja, do odkrywania nowych smaków kaw lub delektowania się ulubionymi mieszankami. Inspirowane podróżami opakowanie sprawia, że każda poranna kawa to mała świąteczna wyprawa, której finałem jest wyjątkowy prezent ukryty za ostatnimi drzwiczkami. To porcelanowy kubek z limitowanej kolekcji, który uświetni zimowy, kawowy rytuał.