Dała czadu na sesji zdjęciowej. Pozowała w kozakach za kolano

Hitowe kozaki nadal na fali

Nieoczywistym akcentem okazał się wybór butów – czarnych, skórzanych kozaków sięgających za kolano. Modele z wysokimi i nieco szerszymi cholewkami są aktualnie bardzo modne. I choć niektórzy zaklasyfikują je do garderoby zimowej, to nic nie stoi na przeszkodzie, by wczesną wiosną włożyć takie do legginsów, swetra i trencza.