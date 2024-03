Dała koncert w warszawskim klubie. Wywijała w obłędnej kreacji

W środę, 6 marca, fani Roksany Węgiel zjechali się do popularnego stołecznego klubu Niebo, gdzie odbył się koncert pod hasłem "Sekret Roxie". Jaką tajemnicę skrywała wokalistka? Teraz już wszystko wiemy. Stojąc na scenie ogłosiła, że wyrusza w trasę koncertową , co wywołało niemałą ekscytację.

Lecz my obrałyśmy fokus na jej koncertową stylizację, którą pochwaliła się na InstaStories. Bo choć to krystaliczny głos ma kluczowe znaczenie, wizerunek też się liczy. Wystarczy przypomnieć sobie Beyoncé i jej zeszłoroczną trasę koncertową – każdy look był arcydziełem. A mniejszy budżet wcale nie oznacza, że można się mniej starać. Jednak Roxie nie zawiodła. Egzamin z mody po raz kolejny zaliczyła na szóstkę.