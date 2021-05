Damiano David - wokalista zespołu Maneskin jest zaręczony. Wiemy, kim jest jego wybranka

Maneskin istnieje od pięciu lat. Tworzą go: wokalista Damiano David, gitarzyści Victoria De Angelis i Thomas Raggi oraz perkusista Ethan Torchio. Grupa zaczynała od grania na rzymskich ulicach i zbierania pieniędzy do futerału. Rozpoznawalność zyskali natomiast w 2017 roku, gdy zajęli drugie miejsce we włoskiej edycji programu "X Factor".