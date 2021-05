Roksana Węgiel mówi o trudnych początkach i hejcie. "Przecież nie jestem robotem"

Roksaną Węgiel od kilku lat bardzo interesują się media. Jej kariera potoczyła się szybko i nie we wszystkich momentach, tak jak chciałaby nastolatka i jej rodzice. Wygrała "Voice od Kids", później przyszedł sukces Eurowizji. Nieraz była krytykowana za to co robi, jak wygląda. Oceniono ją na każdym kroku. A dla nastolatki to może być szczególnie dotkliwe. Propozycje współpracy spływają do niej lawinowo. Z pewnością, także dlatego, że jej profil na Instagramie śledzi 1,2 mln osób. Jak podają tabloidy, jest jedną z najlepiej zarabiających gwiazd w polskim show-biznesie. Teraz Węgiel opowiedziała o początkach kariery i trudach z nią związanych w magazynie "Party".