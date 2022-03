Damska marynarka tweedowa: hit tego sezonu. Zobacz, jakie modele są obecnie najmodniejsze

Marynarka tweedowa w tym sezonie powróciła również za sprawą głośnego filmu o księżnej Dianie z Kirsten Stewart w roli głównej. Kostiumy w "Spencer" to między innymi klasyczne zestawy z tweedu, które Lady Di nosiła na co dzień. Długi tweedowy żakiet w zielono-czerwoną kratę z otwierającej film sceny to doskonały przykład brytyjskiej elegancji w stylu preppy.