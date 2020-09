Damskie kurtki na jesień 2020. Sprawdź najgorętsze trendy

Koszulowa kurtka na jesień 2020

Kurtka z domieszką wełny o najmodniejszym fasonie to propozycja z Zary. Jej cena to 249,00 zł. Kurtka ta ma klasyczny kołnierz i długi rękaw o długości poniżej łokcia z mankietami. Wyróżnia się frędzlami u dołu i aplikacjami nabijanymi metalowymi ćwiekami.

Krótka karmelowa kurtka na jesień 2020

Kolejna propozycja to kurtka dla kobiet, które cenią eleganckie rozwiązania, ale nie przepadają za długimi płaszczami. Kurtka ma karmelowy odcień, dzięki czemu ożywia jesienny look. Pochodzi ze sklepu Top Secret, jej cena to 259,99 zł.