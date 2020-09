Nie tylko na motor. Ramoneska – klasyczna kurtka dla odważnych

Z czasem kurtki motocyklowe przestały być zarezerwowane wyłącznie dla danej grupy – a stały się powszechnym elementem codziennej garderoby, zarówno męskiej jak i damskiej, a także wszystkich grup wiekowych. Na ulicach widzimy dziś zarówno u eleganckich kobiet w towarzystwie butów na obcasach, jak i u nastolatek, które łączą kurtkę z jeansami i sportowym obuwiem. Ramoneska na stałe wpisała się w must have garderoby każdej trendsetterek, a nawet stała się ciekawym dodatkiem na salonach, bo łamie stylizacyjne konwencje.

Co ciekawe, choć pierwsza wersja kurtki motocyklowej powstała w latach 30. dwudziestego wieku, to ramoneska otrzymała nowe imię dopiero czterdzieści lat później. Za inspirację posłużył słynny zespół punkrockowy Ramones. Grupa powstała w połowie lat 70., a jej liderzy nie rozstawali się z czarnymi, skórzanymi kurtkami. I choć była to zwykła część ich wizerunku, to nie da się ukryć, że za sprawą muzyki, na której punkcie oszalał cały świat, przypadkowo spopularyzowali również pewien styl bycia, którego skórzana kurtka jest nieodłącznym elementem.