Damskie rajstopy - trendy wiosna/lato 2022

Przełomowy XX wiek

Dopiero w XX wieku rajstopy zaczęły pojawiać się w damskich szafach, jednak były to wtedy pończochy połączone z majtkami. Przełomowy okazał się moment, kiedy firma Du Pont wprowadziła na rynek pierwsze syntetyczne włókno tzn. "nylon", z którego do dzisiaj tworzy się rajstopy. Komfort noszenia pierwszych rajstop był bardzo niski, były niewygodne i zsuwały się z nóg. Pomimo tego wiele kobiet nie wyobrażało sobie bez nich życia. Z rozwiązaniem problemu przyszedł naukowiec Allen Gant. Wprowadził on na rynek tzw. "Panti - Legs", które były kombinacją pończoch i majtek. To właśnie one podbiły serca wszystkich kobiet na świecie i właśnie wtedy nastał złoty moment dla rajstop, w latach 60. XX wieku. Stały się nieodłącznym dodatkiem do każdej małej czarnej. Żadna kobieta nie wyobrażała sobie wyjścia bez nich z domu, dlatego, że pięknie eksponowały nogi.