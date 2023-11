Damskie stylizacje ze spódnicą idealne do biura – wkrocz w jesień w modnym stylu

Jesienna garderoba powinna być dostosowana do zmieniających się warunków atmosferycznych. Nie jest to jednak równoznaczne z całkowitą rezygnacją z ulubionych stylizacji. Jaka powinna być spódnica na jesień idealna do biura? Poznaj kilka pomysłów na eleganckie i modne zestawy odpowiednie do pracy!

Jesienne stylizacje do biura – spódnica ołówkowa to must have!

Spośród popularnych wyborów modowych do biura prym wiedzie szczególnie spódnica ołówkowa. Dopasowany fason uwypukla wszystkie zalety kobiecej sylwetki, pasując świetnie do eleganckich i formalnych białych koszul czy taliowanych marynarek. Spódnica ołówkowa stanowi absolutny klasyk pośród jesiennych elementów garderoby odpowiednich do biura. W zestawieniu z czółenkami na niewielkim obcasie prezentuje się idealnie. Modne spódnice damskie w sklepie 5.10.15. obejmują bardzo wiele fasonów – warto rozejrzeć się pośród nich.

Spódnica w kształcie litery "A"

Ten wyjątkowo uniwersalny model spódnicy doskonale komponuje się z prostymi bluzkami, żakietami i kardiganami. Rozszerzający się ku dołowi krój pozwala w łatwy i szybki sposób wizualnie skorygować i zatuszować ewentualne mankamenty sylwetki. Dużym atutem jest też codzienna wygoda noszenia spódnicy w kształcie litery "A". Nie krępuje ona ruchów, dając wysoki poziom komfortu podczas długiego dnia w pracy. Poza tym wspaniale prezentuje się, zestawiona z formalną górą i czarnymi botkami na słupku.

Spódnica w kratę do biura

Spódnica na jesień do biura może mieć też wzór kraty. Jest to bardzo ciekawy deseń, który świetnie opiera się upływowi czasu. W zależności od wybranego egzemplarza, jej dominującym kolorem mogą być zgaszone szarości i czernie, ale też butelkowa zieleń, granat czy burgund. Możliwości jest bardzo wiele, podobnie jak fasonów tego typu odzienia. Do biura najlepiej sprawdzają się proste spódnice sięgające do kolan, ale też modele rozkloszowane.

Jesienne stylizacje do biura w barwach opadających liści

Jesień to czas, gdy za oknami robi się szaro i ciemno. Dlatego też warto urozmaicić i ożywić nieco garderobę, stosując ciepłe barwy zainspirowane opadającymi liśćmi. Zgaszona czerwień, miodowa żółć, jasny brąz – to tylko część pomysłów na stylizacje do biura. W zimniejszym okresie roku warto szczególną uwagę przykładać do tkanin, które się wybiera. Miłe dla ciała, a zarazem ciepłe są spódnice wełniane i tweedowe, mające dodatkowo podszewkę. Do ciemnoczerwonych, pomarańczowych czy zielonych spódnic dobrym uzupełnieniem stylizacji będą gładkie, matowe, czarne i kryjące rajstopy. Więcej przydatnych informacji na temat stylizacji odpowiednich do biura znajdziesz w poniższym tekście: https://www.51015kids.eu/blog/sukienka-do-pracy-7-niezawodnych-propozycji-do-biura/.

Stylizacje do biura – z czym nosić spódnicę jesienią?

Wiele zależy od charakteru danego miejsca pracy oraz zajmowanego stanowiska. W przypadku biur i firm, w których należy zachować pełen dress code, dobrze jest stawiać na stonowane, oficjalne kolory, takie jak: granat, szarość i biel. Natomiast w przypadku miejsc o nieco luźniejszym podejściu do ubioru, w jesiennej stylizacji mogą zawitać stonowane, ciepłe barwy, takie jak ceglana czerwień, beż czy zgaszony pomarańcz. Wszelkiego typu taliowane marynarki, eleganckie kardigany i jedwabne koszule będą odpowiednimi elementami zestawu do biura.

Podsumowując, podczas komponowania jesiennej stylizacji do biura warto zwrócić uwagę na długość spódnicy oraz materiał jej wykonania. Liczy się przede wszystkim elegancki i profesjonalny wygląd. W poszukiwaniu ciekawych inspiracji koniecznie zajrzyj do sklepu 5.10.15.!

Materiał sponsorowany przez 5.10.15.