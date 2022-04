Liczne powroty na Ukrainę. Co się za nimi kryje?

- Najwięcej Ukraińców przyjechało do Polski 6 marca - ponad 142 tys. osób. Do tego dnia ruch wyjazdowy był bardzo mały - odprawialiśmy ok. 10-13 tys. osób na dobę. Ale od 6 marca zaczął spadać ruch wjazdowy do Polski, a zaczął rosnąć wyjazdowy. Jest w nim jednak sporo ruchu tzw. lokalnego - ludzie przyjeżdżają do nas tylko na zakupy i za chwilę wracają - dodaje rzeczniczka.